[Lettera al Direttore] Campobello. Consigliere Opposizione accusato di volere intestare cinema ad un «sindaco vicino ai mafiosi»: la replica del legale e genitore dell’interessato

Direttore Egregio,

Le chiedo ospitalità per un chiarimento in ordine all’accusa rivolta a mio figlio Tommaso di intestare l’ex cine teatro Olimpia ad un «sindaco vicino ai mafiosi». Il mio interesse è manifesto in quanto padre del Consigliere Tommaso Di Maria, oltre che per amore del vero. Anzi, auspicherei, posto come dato storico acquisito la presenza di un’articolazione di Cosa nostra nella nostra cittadina, un confronto sul più adeguato contrasto all’egemonia culturale nella comunità campobellese di tale consorteria, specie all’approssimarsi di un’importante scadenza elettorale.

Tommaso Di MariaAncora un’ulteriore precisazione, io e mio figlio siamo stati conoscenti del Caravà e non amici, non abbiamo sostenuto la sua lista, né abbiamo brindato quando è stato arrestato; dunque, mi sento: “vergin di servo encomio e di codardo oltraggio”.

