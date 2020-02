Gli anni più belli di Gabriele Muccino “ L’amicizia è eterna finché dura””

“Gli anni più belli” è quel genere di film che Muccino riesce a sostenere grazie al lavoro complesso e profondo che compone dietro ogni personaggio. C’è un grande rischio in questi film che si protraggono per molti anni (40 in questo caso), ed è quello che porta inevitabilmente a ellissi temporali molto lunghe.

Le ellissi sono periodi d’assenza che ovviamente non possiamo vedere, in cui i nostri personaggi sono evoluti, anche cambiati per certi aspetti perché maturati, ma devono avere il loro tratto distintivo invariato. Ed in questo Muccino è stato molto preciso. Ogni personaggio ha quella caratteristica che lo rende inconfondibile e per questo vero.

La storia ha come protagonisti un gruppo di 4 amici che sin dall’adolescenza fino all’età adulta si troveranno a incontrarsi e scontrarsi per motivi di vario genere, al centro della vicenda c’è l& …









Leggi la notizia completa