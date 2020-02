Giusy Cavarretta e Pasquale Mangiapane ospiti della puntata di On the Road

Domani mattina a partire dalle 09.00 torna “On The Road” la trasmissione che vi racconta i protagonisti della vita sociale castelvetranese. Sul nostro sito e sui nostri canali social, potrete vedere l’intervista realizzata da Alessandro Quarrato con gli imprenditori del settore turistico Giusy Cavarretta e Pasquale Mangiapane.



I due coniugi, che sono i proprietari di un palazzo signorile divenuto struttura ricettiva, parleranno di economia, di imprese , di turismo e di accoglienza e di come Castelvetrano possa offrire davvero tanto a chi sa scoprirne le infinite potenzialità

Non perdetela









