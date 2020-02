Giudice Sportivo Unico non impugna sentenza contro A29 Fly Volley, dopo ricorso Albaverde

“Comunichiamo con piacere ai nostri sponsors e tifosi che il Giudice Unico Sportivo della Fipav ha rigettato il ricorso presentato dall’Albaverde Caltanissetta, per un vizio formale nella redazione del referto di gara”. A comunicarlo è il Presidente della Fly Volley Marsala, Roberto Marino, in merito alla gara giocata contro l’Albaverde che aveva fatto ricorso per una presunta irregolarità nel corso della partita.

Marino continua: “Al di là di ogni polemica, il vero giudice di gara è stato il campo, che ci ha visto vittoriosi in entrambe le gare di andata e ritorno. La Fly Volley si è sempre distinta per la correttezza e lealtà sportiva dimostrata in ogni circostanza.

Ci siamo misurati con un avversario, come l’Albaverde, molto ostico e che ha dimostrato tutto il suo valore, meritando in pieno il posto che occupa in classifica. Grande plauso …









