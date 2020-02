Coronavirus, secondo il governatore leghista: “I cinesi mangiano topi vivi” …

E’ bufera sulle parole pronunciate in un intervista dal governatore del Veneto, Luca Zaia, che hanno provocato una dura protesta diplomatica della Cina. Zaia: “Abbiamo visto i cinesi mangiare topi vivi”.

“Sapete perché una settimana noi abbiamo solo 116 casi positivi, di cui 63 non hanno sintomi e stanno bene e ne abbiamo solo 28 in ospedale?”, ha detto il governatore del Veneto nel corso di un’intervista a Antenna 3-Nord Est. “L’igiene che ha il nostro popolo, i veneti e i cittadini italiani, la formazione culturale che abbiamo, è quella di farsi la doccia, di lavarsi, di lavarsi spesso le mani, di un regime di pulizia personale particolare. Anche l’alimentazione, le norme identiche, il frigorifero, le date di scadenza degli alimenti… Cosa c’entra? C’entra perché è un fatto culturale. La Cina ha pagato un grande conto di questa epidemia perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi …









Leggi la notizia completa