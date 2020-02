Coronavirus, Alitalia blocca i voli Milano Linate – Birgi dal 2 al 29 marzo

Il coronavirus “stoppa” i voli Alitalia tra Milano Linate e Birgi. “La compagnia di bandiera ha bloccato le vendite del volo Trapani – Milano Linate tra il 2 e il 29 marzo, estremi inclusi. I passeggeri in possesso di titolo di viaggio verranno probabilmente instradati via Roma. Vi invitiamo a verificare la presenza di eventuali comunicazioni nelle vostre mail”.

E’ questa la comunicazione che si legge sulla pagina facebook “Sicilia in volo”. Sono diversi i voli che Alitalia sta cancellando a causa del brusco calo di passeggeri dovuto al coronavirus. In totale i voli da Linate e Roma sulla Sicilia passeranno da 56 a 38.

E restando in tema di disagi ai trasporti e al turismo causati dal coronavirus, anche la compagnia low cost EasyJet fa sapere che per fare fronte al calo della domanda si appresta a varare un piano di cancellazioni di voli dal 13 al 31 marzo e riguarderanno tratte sulle …









