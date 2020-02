Con la Via Selinuntina, Sicilia al centro Mediterraneo

Castelvetrano-Selinunte, Menfi e Sambuca di Sicilia, tre tappe inserite nella “Via Selinuntina”, saranno protagoniste del progetto europeo Crossdev per un intervento di tre anni che coinvolgerà istituzioni, imprese locali e cittadini. Un’iniziativa che vuole contribuire allo sviluppo sociale ed economico del Mediterraneo rafforzando pratiche di turismo sostenibile.

Crossdev (“Cultural Routes for Sustainable Social and Economic Development in Mediterranean”) è co-finanziato dall’Unione Europea con il Programma Eni Cbc Med che interviene in 4 paesi del Mediterraneo – Giordania, Italia, Libano e Palestina – con un partenariato guidato dalla Ong italiana Cisp, Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. Castelvetrano-Selinunte, Sambuca di Sicilia, Menfi e Gibellina rappresentano destinazioni turistiche con un alto potenziale legato alle loro immense ricchezze ambientali, storiche e culturali. In mattinata, nella sede dell’assessorato regionale al Turismo, alla presenza del direttore generale Lucia Di Fatta, del direttore de ‘ …









