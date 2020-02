Comunicazioni sul 10° Historic Rally delle Vallate Aretine

La macchina organizzativa della Scuderia Etruria Sport ha lavorato incessantemente anche in questo periodo reso difficile dall’emergenza sanitaria. La preparazione del percorso si è svolta regolarmente e le iscrizioni hanno superato quota 80 partecipanti. La Scuderia Etruria ha inoltre deciso di prorogare la data di chiusura delle iscrizioni: si può inoltrare la richiesta fino a lunedì 2 marzo.

Dopo aver ricevuto da parte di ACI risposta affermativa per la distribuzione dei road book, a partire da martedì 3 marzo, anche tutti gli altri enti coinvolti hanno espresso parere favorevole per il regolare svolgimento della manifestazione: Provincia di Arezzo, Questura, Prefettura e tutti i Comuni attraversati dal Rally. La Scuderia Etruria, pertanto, attende solo la definitiva conferma da parte di ACI Sport per poter disputare la gara.

(Foto Historic Rally delle Vallate Aretine edizione 2019)









