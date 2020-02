Commerciale, il Sindaco di Marsala replica alla dirigente: “Presto una nuova scuola”

Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, replica a Loana Giacalone, dirigente dell’Istituto Commerciale di Marsala, l’Itet, che in una nota, qualche giorno fa, aveva criticato l’Amministrazione Comunale per il mancato trasferimento della scuola dalla Via Trapani ai locali che fino a pochi mesi fa hanno ospitato il Tribunale.

Era stato un impegno preso in campagna elettorale dal Sindaco Di Girolamo, poi disatteso, perchè il Sindaco ha preferito spostare in quei locali gli uffici tecnici del Comune.

Da qui le polemiche. Ecco cosa scrive il Sindaco:

Che la preside dell’ITET (ex ITC) se ne esca proprio ora con un comunicato contro l’Amministrazione per il mancato trasferimento del suo istituto nei locali dell’ex Tribunale, mi sembra a dir poco assurdo. Sono più di due anni che abbiamo annunciato il trasferimento degli uffici tecnici comunali in un’unica e più congeniale sede, quale il vecchio Palazzo di Giustizia, e …









