Castellammare, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate: arrestato un uomo

Nella prime ore del mattino di venerdì 28 febbraio u.s. personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo ha dato esecuzione all’Ordinanza con la quale il G.I.P. di Trapani ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico di CATARAMA Andrei, classe ’95, residente in quel centro, pluripregiudicato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S., responsabile dei delitti di maltrattamenti verso familiari e conviventi, lesioni personali aggravate e inosservanza degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trapani, ha preso avvio da un episodio occorso lo scorso 18 febbraio, quando personale del Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo interveniva nel centralissimo Corso Garibaldi su richiesta di due cittadini che avevano segnalato alcuni danneggiamenti.

Gli accertamenti effettuati, anche mediante le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza,









