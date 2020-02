Alex Messina e il messaggio d’amore al suo Custonaci: «Voglio portare questa società» in Prima Categoria

Si riprende a giocare nei campi del calcio dilettantistico, entrando nel periodo caldo fino al rush finale che darà i rispettivi verdetti di stagione. In Seconda Categoria, il Custonaci torna in campo dopo l’esaltante vittoria contro l’Aspra. Due settimane di pausa che però hanno spezzato il ritmo dei ragazzi di mister Di Bartolo; domani l’esame in casa del Petrosino Marsala. A parlare del momento in casa biancorossa è stato Alex Messina, attaccante e uno dei protagonisti assoluti dell’ottima stagione custonacese: «La pausa non ha giocato affatto a favore nostro. Ed è un dato di fatto; venendo da un’entusiasmante gara particolarmente sentita contro l’Aspra che ci ha dato maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. Un 3-0 – dichiara – che ci aiuta tanto in termini di classifica soprattutto, ma anche dal punto di vista del morale. La …









Leggi la notizia completa