90 tonnellate di pesce sequestrato a Mazara e non solo. Ecco perchè ..

Maxi operazione di controllo della filiera del pescato.

Ben 90 tonnellate di pesce fra fresco e congelato sequestrato, 664 controlli e 56 sequestri con 65 illeciti amministrati per circa 100 mila euro di multe, 300 chili di neonata, due commercianti denunciati per aver mantenuto in cattivo stato di conservazione i prodotti ittici destinati alla vendita.

Sono questi i numeri dell’operazione Phoenix coordinata dalla direzione marittima della Sicilia occidentale della capitaneria di Porto. Sono stati coinvolti i nuclei ispettivi pesca della guardia costiera di Trapani, Mazara del Vallo, e non solo e gli Uffici Marittimi da esse dipendenti che nel mese di febbraio, hanno eseguito ispezioni sull’intera filiera della pesca. I controlli hanno interessato le imbarcazioni da pesca, i mercati ittici, le pescherie, gli ambulanti su strada, i mercati rionali, la grande distribuzione, i ristoratori ed i mezzi di trasporto.

A Mazara del Vallo in uno stabilimento di trasformazione e commercializzazione del …









Leggi la notizia completa