Trapani, il Coronavirus annulla il “Treno della Memoria”

Con la sospensione delle gite scolastiche e dei viaggi di istruzione a causa del Coronavirus, anche l’associazione Nazionale “Treno della Memoria” ha dovuto sospendere l’edizione 2020 e, di conseguenza, la partenza dei 74 ragazzi del contingente trapanese che sarebbero dovuti partire il 25 febbraio.

L’associazione Nazionale, pur trovandosi a gestire anche l’emergenza del rimpatrio immediato di oltre 1000 ragazzi provenienti da Lombardia e Veneto e già partiti, si è immediatamente attivata per fornire delle rassicurazioni e “la soluzione cui si sta lavorando è quella di rimodulare le date del viaggio, in funzioni delle evoluzioni dell’emergenza”.

A fronte dell’immediato sconforto dei ragazzi, a seguito di una riunione convocata presso i locali dello “Sciascia-Bufalino” – e dell’importante intervento del Preside Badalamenti che ha invitato tutti alla responsabilità e a non perdere di vista …









Leggi la notizia completa