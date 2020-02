Sicilia, altri cinque casi di febbre suina segnalati a Messina

Mentre si è alle prese con i numeri dei contagiati dal coronavirus in Italia, si scoprono nuovi casi di febbre suina in Sicilia. Il virus H1N1, che non ha nulla a che vedere con il coronavirus, è stato responsabile della pandemia scoppiata in vari paesi nel 2009 provocando il contagio di centinaia di migliaia di persone e la morte di circa 6mila soggetti.

Dopo i primi due casi segnalati presso l’ospedale Umberto I di Enna, dove due pazienti erano risultati positivi ai test, uno dei quali ricoverato in gravi condizioni, ne sono stati registrati altri sempre in Sicilia. Altri cinque pazienti a Messina sono risultati positivi al virus H1N1, una donna è morta dieci giorni fa ed una sarebbe ricoverata in rianimazione presso l’ospedale Papardo.

Tre persone sono state, invece, dimesse dopo essere guarite dal virus. Tutti, erano ricoverati nel nosocomio siciliano. In merito …









