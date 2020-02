Scacco al traffico internazionale di eroina e cocaina: 13 arresti e 6 kg di droga sequestrata

La banda criminale importava e distribuiva grossi quantitativi di sostanza stupefacente attraverso i cosiddetti “corrieri ovulatori”

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere unitamente a quelli della Stazione di Grazzanise (CE) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli –Direzione Distrettuale Antimafia-, nei confronti di tre cittadini nigeriani ed uno originario del Niger ritenuti responsabili a vario titolo, di associazione per delinquere dedita all’importazione, distribuzione in Italia ex art. 74 D.P.R. 309/90 e trasporto nonché cessione sul territorio nazionale di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, condotte aggravate ex art. 4 L. 146 del 2006, …









