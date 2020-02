Porto di Mazara, fotovoltaico al mercato ittico e videosorveglianza. Falcone: “Governo Musumeci investe su sicurezza e sostenibilità”

L’Assessorato regionale alle Infrastrutture ha aggiudicato i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del mercato ittico del porto di Mazara.

Il progetto prevede anche l’installazione della videosorveglianza su tutta l’area portuale per un investimento totale di 200mila euro.

«Su tutto il Trapanese – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – il Governo Musumeci prosegue nell’azione di risanamento e rilancio della portualità. Immaginiamo una Sicilia finalmente dotata di approdi moderni e dotati di servizi efficienti, come cioè sarà il porto di Mazara del Vallo al termine di questi lavori appena appaltati.

Investiamo sulla sicurezza dell’infrastrutture, garantendo migliori condizioni di lavoro a chi fruisce del porto – aggiunge Falcone – e investiamo sulla sostenibilità, producendo energia pulita da un bene pubblico».









