Petrosino, cominciati i lavori per l’ampliamento del cimitero

Sono iniziati i lavori per il completamento della recinzione nella parte in ampliamento del cimitero comunale di Petrosino.

A eseguire l’intervento è la ditta “F.lli Bonanno” srl di Marsala, che si è aggiudicata la relativa gara d’appalto con un ribasso del 38,334% sull’importo a base d’asta di 306 mila euro.

I lavori verranno completati nel giro di due mesi e sono propedeutici all’ampliamento del cimitero comunale e alla realizzazione di nuovi loculi, così come previsto dal piano regolatore cimiteriale approvato dal Consiglio comunale nel novembre 2013. Il progetto di completamento della recinzione è stato approvato dalla Giunta Comunale di Petrosino nel marzo 2019. I lavori sono finanziati con fondi comunali.











Leggi la notizia completa