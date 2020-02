Pallamano: l’Handball Erice affronta il Fidaleo, in programma anche la Coppa Sicilia A2

Si disputa sabato 29 febbraio alle ore 15:15 al PalaCardella, la 5^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A2 Femminile girone D che vedrà protagoniste le Arpie contro il Fidaleo Fondi.

Una partita che la AC Life Style Handball Erice affronterà non solo con professionalità ma mettendo il cuore visto il gesto di profonda sportività che, nel match di andata, ha compiuto la squadra laziale nei confronti della ericina.

Si ricorda che il Fidaleo ha voluto attendere la Handball Erice, bloccata al porto di Napoli, per ben due ore rifiutando la vittoria a tavolino e preferendo lo scontro in campo nonostante la consapevolezza di una sconfitta (le giocatrici del Fidaleo sono molto giovani anche in esperienza rispetto alle Arpie).

Inoltre, sabato alle ore 10:15 al PalaCardella inizierà la Coppa Sicilia A2 maschile che vede coinvolte le squadre di Alcamo, Mascalucia, Palermo e Siracusa.

La classifica attualmente è la …









