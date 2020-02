Mazara, ancora atti di vandalismo nel centro storico. Esiste un grave problema sociale…

Ritorniamo pertanto ad occuparci di una problematica che, purtroppo, da qualche anno interessa il centro storico di Mazara del Vallo. Abbiamo ricevuto infatti una segnalazione in merito ad un vero e proprio scempio, un vero e proprio atto di vandalismo, che si è consumato probabilmente la scorsa notte nella cosiddetta “kasbah”.

L’amico e guida turistica Paolo Ayed ci ha segnalato la deturpazione, effettuata con della vernice bianca, di due tele raffiguranti il patrono della Città, San Vito, e collocate all’incrocio fra la centralissima via Porta Palermo ed il vicolo Goti (vedi immagini di copertina). Un atto vandalico, criminale, effettuato da mani ignote.

Atti di vandalismo, sotto gli effetti di droghe, nei confronti del patrimonio artistico della Città ed in particolare del suo centro storico, sembra questo il passatempo notturno di molti ragazzi, anche di giovane età.

Qualche mesi fa affrontammo la









