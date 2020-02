Marsala, Ventrischi festeggia San Giuseppe

Fervono i preparativi a Ventrischi, contrada nel versante sud marsalese, dove già da qualche mese si è messa in moto la macchina organizzativa dei festeggiamenti in onore del Santo Patriarca, edizione targata 2020.

Una devozione genuina e particolarmente sentita quella che si respira forte a Ventrischi, che vede radunare attorno alla figura del Santo, piccoli e grandi, giovani e meno giovani. È una comunità di uomini e donne in pieno fermento, già messasi al lavoro per la realizzazione dei tradizionali “panuzzi” e soprattutto del suggestivo “altare” creato in onore di San Giuseppe, una vera opera artistica che puntualmente attira ed incanta centinaia di famiglie e visitatori.

I festeggiamenti 2020 che si terranno nella Chiesa-Rettoria di Ventrischi, sono promossi dalla Parrocchia Maria SS.ma Bambina e dal Parroco Don Tommaso Lombardo, insieme ai “devoti di san Giuseppe”, col patrocinio dell’Amministrazione comunale …









