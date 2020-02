Marsala – Duplice omicidio tunisini, dopo sentenza Cassazione torna in libertà Centonze

E’ tornato in libertà, dopo quasi cinque anni di carcere, il 44enne allevatore marsalese Domenico Centonze, la cui condanna a venti anni di carcere per duplice omicidio è stata annullata dalla Cassazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per la celebrazione di un nuovo processo.

Il duplice omicidio contestato dall’accusa è quello dei tunisini Rafik El Mabrouk e Alì Essid, di 31 e 34 anni, uccisi con due colpi di fucile, la notte del 3 giugno 2015, in contrada Samperi, il 44enne allevatore marsalese Domenico Centonze è tornato in libertà. E ciò su istanza degli avvocati difensori (Luigi Pipitone, Luca Cianferoni e Salvino Mondello) che hanno evidenziato come fossero già ampiamente trascorsi i termini della custodia cautelare. Per questo, Centonze ha potuto lasciare il carcere di Trapani per far ritorno a casa.

Era stato arrestato dai carabinieri nel luglio 2015, quando …









