Il Comune di Castelvetrano dice addio ad “Avviso pubblico”

L’Amministrazione comunale dice addio ad “Avviso pubblico”, l’associazione nata nel 1996 per riunire gli Amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica. L’associazione ha da sempre lavorato a fianco di “Libera”, l’associazione guidata da don Luigi Ciotti. È di qualche giorno fa la comunicazione che il sindaco ha fatto al sodalizio, preannunciando il recesso «a causa dell’impossibilità dell’ente di effettuare i regolari pagamenti delle quote associative». La colpa è imputabile al dissesto finanziario, condizione per la quale «l’ente può compiere solo atti che non arrechino danni gravi e certi all’ente».

A decidere di aderire – come Comune di Castelvetrano – ad “Avviso pubblico” fu nel 2007 l’allora Giunta guidata dal sindaco defunto Gianni Pompeo, che dell’ …









Leggi la notizia completa