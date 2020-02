Il Commissario straordinario del Libero Consorzio interviene sull’emergenza Coronavirus

Il Commissario straordinario del LCC di Trapani, Dott. Raimondo Cerami, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze contingibili n. 1 del 25.02.2020 e n. 2 del 26.02.2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana, nonché delle indicazioni contenute nella direttiva n. 1/2020 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 12035 del 25.02.2020, ha ritenuto di attuare, con la sua consueta solerzia, alcune azioni di informazione e di prevenzione.

Nell’ambito delle misure di prevenzione igienico-sanitarie, il dr. Cerami ha già allertato i propri uffici al fine di porre in essere gli adempimenti necessari per assicurare la sanificazione degli ambienti lavorativi disponendo, ove necessario, anche la chiusura degli uffici.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle istituzioni scolastiche di competenza mettendo a disposizioni dei Dirigenti scolastici un’assegnazione straordinaria di complessivi € 100.000,00 per la sanificazione degli ambienti scolastici.

Il dr. Cerami precisa che tale assegnazione straordinaria verrà erogata alle scuole in aggiunta alle …









