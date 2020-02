Dichiarata morta dai medici, 83enne torna in vita dopo 10 ore

Incredibile, ma vero. In Ucraina, Ksenia Didukh, una donna di 83 anni dichiarata morta, si è risvegliata mentre i parenti stavano organizzando il suo funerale.

Secondo quanto riporta il “Daily Mail”, l’anziana si è sentita male in casa. La figlia l’ha trovata riversa a terra. I paramedici intervenuti per soccorrerla ne hanno constatato il decesso. L’elettroencefalogramma era piatto e non c’era battito cardiaco.

Dieci ore dopo, però, la donna ha iniziato a dare dei segni di vita. In particolare, il “cadavere” risultava caldo al tatto. I familiari hanno chiamato nuovamente i soccorsi e stavolta l’anziana è stata trasportata in ospedale dove i medici hanno accertato che era ancora viva.

In realtà, l’83enne versava in uno stato di coma da cui si è poi svegliata. Ksenia Didukh ha dichiarato di aver …









