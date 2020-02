Coronavirus, sono tanti gli empori cinesi chiusi a Marsala per mancanza di clienti

Sono tanti gil empori cinesi che a Marsala hanno deciso di chiudere i battenti perchè non hanno più clienti dopo l’allarme coronavirus.

Lo racconta alla redazione di Tp24 Margherita, 19 anni, la giovanissima titolare del negozio cinese che questa mattina ha chiuso tutto con un cartello inequivocabile: ci sono pochi clienti, meglio chiudere. Ne abbiamo parlato in un articolo che potete leggere cliccando qui.

Proprio Margherita, nata in Italia, chiarisce che quasi tutti i negozi cinesi hanno deciso di aderire a questa serrata: “Da giorni non abbiamo più clienti – racconta a Tp24 – e chi viene non compra”. Purtroppo, più che del virus sono vittime della paura …









