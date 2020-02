Cane testato positivo per coronavirus. Il cane di una donna infetta dal coronavirus è stato messo in quarantena a Hong Kong dopo che i campioni prelevati dall’animale erano risultati positivi al coronavirus. Lo hanno annunciato venerdì le autorità, sebbene non vi sia alcun rischio di contagio da parte dell’animale.

Il cane non ha sintomi della malattia, ha affermato il Ministero dell’agricoltura, della pesca e della protezione ambientale di Hong Kong. Ma “i campioni prelevati dalle cavità nasali e orali sono stati testati debolmente positivi per il virus Covid-19”, ha detto un portavoce, che non ha specificato cosa inizialmente ha spinto le autorità a eseguire test sul animale. Il cane è stato recuperato mercoledì a casa del suo proprietario, una donna di sessant’anni che l’aveva visto testare positivo e ricoverata in isolamento. Non ci …









