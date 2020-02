Assolto anche in Appello l’ispettore di Polizia Rifiorito. Ad accusarlo fu l’allora Pres della Lega Navale Mazara, Giovanni Rocca

La seconda sezione della Corte di Appello di Palermo, presieduta dalla dottoressa Piras, ha confermato l’assoluzione dell’ispettore Giuseppe Rifiorito, in servizio presso il Commissariato P.S. di Mazara del Vallo, sottoposto a procedimento penale per il reato di abuso d’ufficio e difeso dall’avv. Gianni Caracci. La Corte è andata finanche oltre la semplice assoluzione, dichiarando inammissibile per manifesta infondatezza e genericità l’atto di appello proposto dalla Procura di Marsala.

La prospettazione accusatoria, fondata su un presunto atteggiamento persecutorio dell’ispettore di polizia nei confronti di della Lega Navale di Mazara del Vallo di cui è socio, era stata già dichiarata infondata dal tribunale collegiale di Marsala, che nel 2017 aveva assolto l’ispettore Rifiorito perché il fatto non sussiste, ritenendo non credibili e pretestuose le accuse mosse dall’allora presidente della Lega stessa.

