Assenza di pubblico nell’allenamento di domani della Sigel Marsala contro Aragona di B1

Ormai di pubblico dominio la decisione della Fipav, in accordo con le Leghe di Serie A Maschile e Femminile, di determinare il blocco di tutti i campionati fino al prossimo 1 marzo per la situazione Coronavirus, la Sigel Marsala Volley rimane con i motori accesi in attesa che possano riprendere gli impegni ufficiali (a far data dal 2 marzo 2020, salvo diverse indicazioni intergovernative tornerà tutto nel regolare ordine delle cose).

Settimana (iniziata come sempre martedì) non diversa dalle altre per capitan Bertaiola e compagne che si sono allenate agli ordini del valido staff tecnico al ritmo di due sedute al giorno. La Sigel di coach Daris Amadio domenica 1 marzo avrebbe dovuto essere di scena a Castelnuovo Rangone (Modena), ospiti della Exacer Montale, ad onorare la 4^giornata di andata di Pool Salvezza nel campionato nazionale di A2.

E così per non spezzare il ritmo partita, sabato pomeriggio 29 febbraio al “Fortunato …









