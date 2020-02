Affitti a Marsala, firmato l’accordo sul canone concordato

Su invito dell’Amministrazione Di Girolamo, le Organizzazioni sindacali degli Inquilini e dei Proprietari hanno sottoscritto un “Accordo Territoriale” che fissa regole chiare per la stipula dei contratti di locazione a “canone concordato”.

Le parti interessate – presenti il vicesindaco Agostino Licari e l’assessore Rino Passalacqua – si sono incontrate a Palazzo Municipale, dove è stata raggiunta l’intesa. L’Accordo è propedeutico alla fruizione delle agevolazioni fiscali – a beneficio di locatari e locatori – previste dal “canone concordato”, sia per le imposte dirette sui redditi che per le imposte locali. Con l’“Accordo Territoriale”, APET CONFEDILIZA, CASA MIA, UPPI, ASPPI (in rappresentanza dei proprietari) e SUNIA, SICET, UNIAT, ANIA, FEDERCASA (per gli inquilini), hanno pure sollecitato il Comune ad attuare altri benefit fiscali sugli immobili ad uso abitativo.

"Intanto plaudiamo all'iniziativa che ha una straordinaria valenza sociale, afferma il vicesindaco Licari;









