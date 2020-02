Venerdì a Marsala apre la “Casa delle Farfalle”

Il Complesso San Pietro di Marsala, da Venerdì prossimo – 28 Febbraio – ospiterà il giardino tropicale in cui sarà allestita la Casa delle Farfalle. La visita inaugurale, a partire dalle ore 10:30, sarà guidata dall’ideatore e curatore del progetto Enzo Scarso, insieme alla direttrice scientifica Federica Giarruzzo e al team di esperti naturalisti che nei prossimi mesi si prenderà cura della casa.

L’evento – organizzato in collaborazione con il Comune di Marsala e che si svolgerà fino al prossimo Giugno – è davvero particolare ed ha riscosso successo in tante altre città. “Siamo felici di poterlo ospitare nel suggestivo chiostro del Complesso di San Pietro, afferma l’assessore Clara Ruggieri, una location che aggiungerà fascino alla già meravigliosa atmosfera della casa”. Modica, Ortigia e Palermo, le precedenti tappe prima di Marsala: “Siamo molto emozionati per questa nuova apertura – …









