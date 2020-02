Trapani, cani a guardia della droga: un arresto dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno inferto un ennesimo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti, infatti, nel corso della scorsa notte, hanno tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente MARTINO Salvatore, residente in Trapani, cl.84, disoccupato, gravato da precedenti di polizia.

L’uomo è stato fermato dai militari dell’Arma che stavano eseguendo un posto di blocco nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore. Nella circostanza, i Carabinieri hanno notato un modo di fare eccessivamente nervoso da parte del Martino e, insospettiti, hanno deciso di effettuare controlli più approfonditi, procedendo alla perquisizione personale e veicolare. L’intuizione dei militari, avvezzi a riconoscere determinati atteggiamenti, si è rivelata esatta, infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di 2 …









