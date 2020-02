Scalda i motori il nuovo movimento regionale “Via” che nasce in provincia di Trapani.

Subito dopo la prima settimana di marzo il movimento verrà presentato in via ufficiale proprio partendo dalla città di Marsala, chiamata al voto amministrativo nel mese di maggio.

Sono ad oggi oltre quarantacinque gli amministratori che vi hanno aderito.

Il movimento guarda verso la formazione del Governo Regionale e nasce con l’intento di giocarsi la partita alle prossime elezioni regionali.

Ne fanno parte, l’elenco ufficiale verrà presentato nei prossimi giorni, i rappresentanti istituzionali di tutta la provincia. Dal movimento nascerà poi un tavolo di coordinamento che servirà ad organizzare tutte le attività da svolgersi su tutta la Provincia.

“Via nasce dalla volontà, dice uno dei fondatori Angelo Rocca, di creare un contenitore civico che sia slegato dai partiti ma che guardi …









