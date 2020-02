Lavoro, parte “Garanzia Giovani 2”: oggi la presentazione a Palazzo d’Orleans

Verrà presentato oggi (giovedì 27 febbraio), dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il nuovo Piano “Garanzia giovani 2”, con il quale vengono stanziati oltre duecento milioni di euro per migliorare i livelli di occupazione dei giovani siciliani. L’appuntamento è alle ore 11 a Palazzo Orleans. Saranno presenti anche gli assessori regionali al Lavoro Antonio Scavone e alla Formazione professionale Roberto Lagalla.

Obiettivo principale del programma è quello di diminuire le distanze tra i giovani dell’Isola e il mercato del lavoro, offrendo misure concrete come i tirocini, la formazione mirata all’inserimento lavorativo e l’apprendistato per la qualifica e il diploma.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito della Regione Siciliana al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Areetematiche/PIR_Sostegnooccupazione/PIR_GARANZIAGIOVANI

