Italia Nostra propone 5 punti per un nuovo Piano Regolatore Generale di Castelvetrano

Lo scorso Venerdì 7 febbraio una delegazione di Italia Nostra ha incontrato il vice sindaco, dott. Biagio Virzì e l’assessore all’urbanistica, arch. Maurizio Oddo, per sottoporre all’attenzione della nuova Amministrazione le proposte dell’associazione relative alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale di Castelvetrano, approvato con delibera 70/2015 del Commissario ad acta.

Alla fine dell’ incontro si è convenuto che Italia Nostra avrebbe prodotto un documento per sintetizzare le proposte dell’associazione sul nuovo PRG. Il documento articolato in 5 punti è stato consegnato in data odierna.

Allegato al presente comunicato il documento di che trattasi.

Italia Nostra

