Coronavirus, Presidente Regione Sicilia: “Quarantena a bordo per i migranti della Sea Watch” VitaSea Watch verso Messina, altolà della Sicilia In TerrisSicilia, la Sea Watch verso il porto di Messina con 194 migranti. Il presidente Musumeci: “Quarantena o altri porti” Stranieri in ItaliaSea Watch sbarca a Messina, Musumeci: “Una sfida al popolo siciliano” Sputnik ItaliaSea Watch a Messina, Musumeci insorge: “È una sfida alla Sicilia” Messina OggiVisualizza Copertura totale su Google News









Leggi la notizia completa