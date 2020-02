Coronavirus, Musumeci: “Meglio che dal Nord non vengano in Sicilia” Sky Tg24 Coronavirus: donna positiva a Catania Agenzia ANSAMusumeci agli italiani del Nord Italia: «Per ora non venite in Sicilia». E ai turisti: «Qui non c’è focolaio» La SiciliaVirus, parla Musumeci: “Meglio che chi vive nella zona gialla non venga in Sicilia” La RepubblicaCoronavirus: caso positivo a Catania. lasiciliaweb | Notizie di SiciliaVisualizza Copertura totale su Google News









Leggi la notizia completa