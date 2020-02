A Trapani il comitato “NoiNO” contro il taglio dei parlamentari

Si è costituito a Trapani e provincia il Comitato NoiNO contro il taglio dei Parlamentari. L’obiettivo del comitato – scrivono o responsabili – è quello di fare chiarezza su una campagna referendaria spesso taciuta dalla maggior parte dell’informazione scritta e parlata; si assiste spesso al travisamento dei reali contenuti del referendum con un’informazione di parte.

“Le maggiori forze politiche spingono su una demagogia populista senza accettare alcun confronto – continua la nota -. Per questi motivi ci siamo costituiti in Comitato per tentare di fare, anche a Trapani, una campagna informativa tra la gente e dare spunti di riflessione per un voto consapevole e che per noi non può essere che NO”.

Ecco qui di seguito i perché dei “noiNo: noiNo, perché basta con le prese in giro; noiNo, perché qualità e libertà degli eletti non cambiano, …









