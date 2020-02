VIDEO- Il sindaco Alfano rassicura la cittadinanza dopo la riunione in Prefettura sull’emergenza corona virus

Il Sindaco della città di Castelvetrano, Dr. Enzo Alfano, questa mattina ha partecipato ad un incontro in Prefettura a Trapani per fare il punto della situazione sull’emergenza Corona Virus. Nessun allarmismo per la cittadinanza, queste le sue parole



Questa mattina sono stato in Prefettura: il tema affrontato é quello del c.d. “CoronaVirus” e delle conseguenze sulle vite dei cittadini.

Vi invito ad ascoltare..



