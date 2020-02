Sicilia, condominio da record: 31 appartamenti, tutti allacciati abusivamente al contatore

Un vero e proprio record: 31 appartamenti, tutti allacciati abusivamente alla rete elettrica.

Un intero condominio allacciato abusivamente alla corrente elettrica in via Riccardo da Lentini a Palermo. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia di San Lorenzo.

Su 31 appartamenti occupati per 28 condomini è scattata la denuncia per furto di energia elettrica. Per altri 2 sono scattati gli arresti. I palermitani G.V. e S.B., rispettivamente 44enne e 24enne sono ai domiciliari: il primo per reati contro il patrimonio, il secondo per reati in materia di sostanze stupefacenti.

L'autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti, e disposto per il 24enne la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il 44enne ha patteggiato la pena di mesi quattro.









