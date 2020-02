Isola di Mozia, la Regione Siciliana riqualifica l’imbarcadero Stagnone

Ancora l’isola di Mozia al centro dell’attenzione da parte del governo Musumeci. Palazzo Orleans ha, infatti, dato il via libera al finanziamento per ristrutturare lo storico imbarcadero dal quale transitano i turisti che desiderano raggiungere quella che un tempo fu una città fenicia.«Dopo aver già investito quattro milioni e mezzo di euro per i lavori di riqualificazione ambientale e di restauro archeologico a Mozia – spiega il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – prevediamo che l’afflusso di presenze aumenti in modo esponenziale. Era, dunque, doveroso creare le migliori condizioni per i visitatori che, in tal modo, potranno contare su una struttura sicura e adeguata mentre attendono di imbarcarsi o al loro ritorno sulla terraferma».Raggiungibile percorrendo la strada provinciale 21, l’area dell’imbarcadero è caratterizzata da un piccolo edificio a pianta triangolare di proprietà del …









