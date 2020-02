Coronavirus, cresce la paura: l’appello di Piero Angela

Il giornalista e divulgatore scientifico ha parlato di un contagio più pericoloso di quello del coronavirus

Il Paese va preservato non solo dal contagio del coronavirus ma anche da quello della psicosi. A dirlo è Piero Angela, come riporta Ansa, durante una conferenza stampa a Roma insieme al presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna. Il nuovo contagio “si sta diffondendo soprattutto all’estero: la paura che questo sia un Paese dove non si può più andare”.

“Non sono così allarmato dal virus, spero come dicono alcuni virologi – ha spiegato il giornalista e divulgatore scientifico – rientri abbastanza velocemente con la nuova stagione e che nel frattempo si trovi un vaccino o qualche farmaco efficace”.

Sul modo in cui i media stanno coprendo l’emergenza, a detta di Piero Angela “ …









