Calatafimi Segesta, il sindaco Accardo nomina il nuovo comandante della polizia municipale

Il sindaco di Calatafimi Segesta Antonino Accardo ha nominato il nuovo comandate della Polizia Municipale, Pietroantonio Bevilacqua, 45 anni, dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’ente.

L’avvicendamento arriva a seguito della vicenda del parcheggio nei pressi del Teatro di Segesta che vede coinvolto il comandante della polizia municipale, Giorgio Collura, insieme all’ispettore Leonardo Accardo e all’agente Vito Accardo, accusati a vario titolo di abuso d’ufficio, omissione d’atti d’ufficio e falsità materiale ed ideologica in atti pubblici.

A Collura è stato revocato l’incarico su disposizione del segretario comunale, in applicazione della norma nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari di natura corruttiva.

Nel decreto di conferimento dell’incarico a Bevilacqua, il sindaco Accardo specifica che si tratta di persona ha i necessari requisiti di legge, idonei titoli culturali e l’esperienza professionale maturata in posizioni analoghe sia presso il Comune di Calatafimi Segesta che presso altri Comuni anche di maggiore …









Leggi la notizia completa