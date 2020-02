Virus, ecco le prove del grande complotto

In esclusiva mondiale, abbiamo il piacere di presentare ai lettori di Tp24 un’intervista del nostro inviato Selinos al famoso professor Diego Machenschaft, ex docente di Complottismo Mondiale all’Università di Vattelappesca, un italo-tedesco nato in provetta nel 1943 dagli esperimenti eugenetici congiunti del Terzo Reich e della Repubblica di Salò.

Da una baita remota della Val Taleggio, 23 febbraio

Herr Professor, è vero che dietro il coronavirus c’è una storia occulta di macchinazioni globali? A noi sembra una favola per allocchi, ma dicono che lei ne ha le prove.

Capperi! Per la barba di Noè, lei ha forse bevuto tre pinte di rum?

Che cosa vuol dire? No, io sono perfettamente sobrio.

Voglio dire che occorre essere ubriachi fradici, o idioti assoluti, per non rendersi conto della verità evidente, talmente evidente che, come diceva Aristotele, noi non la vediamo se ci comportiamo come i pipistrelli che ci vedono …









