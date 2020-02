Trapani, la lotta alla mafia di Giovanni Burgarella: “Ecco la mia storia”

E’ uno dei simboli della lotta alla mafia in provincia di Trapani, Giovanni Burgarella.

Ex sindacalista della Cgil, Burgarella ha toccato con mano cos’è la mafia e la cultura mafiosa. I suoi sono racconti di una persona che ha detto no a cosa nostra nel concreto, opponendosi agli atteggiamenti mafiosi, mettendo davanti a tutto, davanti alla paura, la propria dignità. Ne ha pagato il prezzo, Burgarella, nella sua vita, in molte circostanze, ma va fiero, a testa alta. Ed oggi è uno dei personaggi più interessanti da ascoltare quando si parla di cosa nostra.

Come giorni fa, nel corso del convegno “La Cultura strumento di lotta contro la mafia” organizzato dalla Associazione Antiracket e Antiusura Trapani che si è tenuto presso l’Aula Magna del Polo Universitario

“E’ di 7 anni fa l’ultimo regalo che mi ha fatto la …









Leggi la notizia completa