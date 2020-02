Scrive Vittorio Alfieri, sulla caduta libera di Renzi

Caro direttore, qualora ce ne fosse bisogno l’ex presidente del consiglio Matteo Renzi, ha gettato la maschera.

Ha un’idea politica di centro destra, si propone anzi si ripropone avendo fallito con il PD, come novello Pier Ferdinando Casini, con capacità oggettive politicamente superiore, basta guardare i CV di entambi, il fiorentino è già stato presidente consiglio della repubblica italiana, il bolognese presidente della camera dei deputati.

Casini ha finito la sua discesa libera è al capolinea, Renzi la sta effettuando non è ancora terminata, e non sarà stata una coincidenza che abbia trascorso documentando una vacanza (legittima) in Pakistan, dopo incontri di politica internazionale, cimentandosi sugli sci nella discesa libera. Ulteriori caratteristiche che accumulano i due sono, ego e narcisismo, la convinzione che di essere indispensabili al tessuto politico della nazione.

Casini è già stato emarginato, Renzi è sulla buona strada. Il suo intervento a …









