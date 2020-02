Paura del Coronavirus? Risponde Alessandro Manzoni

L’epidemia ormai s’è diffusa a Milano. Il rapido propagarsi del morbo e la figura irrintracciabile del cosiddetto “paziente zero” aumentano inevitabilmente la diffidenza tra la gente: in città è scoppiato il panico.

Durante le ricerche delle origini del contagio, è stato prelevato da casa sua e portato via con la forza un uomo di mezza età, Guglielmo Piazza, che alcuni testimoni hanno visto nei pressi di Porta Ticinese proprio dove è stata ritrovata una strana sostanza giallastra. Che si presume possa essere l’effettiva causa della terribile pandemia che tiene tutto il paese attanagliato dalla paura.

Quella che avete appena letto, sembra una cronaca scritta negli ultimi giorni. Nel clima in cui siamo immersi, anche se colpiti dalla “strana sostanza giallastra”, ci lasceremmo abbagliare da qualsiasi spiegazione pur di dare un nome, un cognome e un colpevole a quello …









