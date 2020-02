La tragedia al Carnevale di Sciacca: tanti perchè sulla morte del piccolo Salvatore

Sono ancora tanti i perchè senza risposta. A Sciacca il Carnevale, uno dei più antichi in Sicilia, quest’anno si è tramutato in tragedia. Un bimbo di quattro anni, Salvatore, è morto mentre il padre stava cercando di fargli una foto su un carro allegorico, venerdì sera.

La salma del piccolo Salvatore Scalafani è stata porta in chiesa: non ci sarà infatti autopsia. I funerali saranno domani, alle 16, nella chiesa di San Michele. Sono tantissime le persone che in queste ore si uniscono al dolore di paà Francesco, elettrauto di 43 anni, e della mamma Maria, casalinga di 39 anni.

La Procura indaga per omicidio colposo. Ascoltati già i genitori, i testimoni, gli organizzatori del carnevale, i membri dell’associazione che guidava il carro “Volere volare” . Perché bisogna capire se tutti gli standard di sicurezza sono stati rispettati. A cominciare dalla dinamica della …









Leggi la notizia completa