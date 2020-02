La storia di Pina, malata e sola: salvata sull’autostrada A29 Trapani – Palermo

Il destino di Pina sembrava segnato. Affetta da leishmaniosi, vagava senza meta sull’autostrada A-29 Trapani-Palermo con il rischio di essere investita. L’incontro tra la bestiola e una pattuglia di agenti della polizia stradale ha trasformato una storia che si avviava inesorabilmente ad un tragico epilogo in una favola.

Pina è stata adottata e curata dai poliziotti che hanno messo mani al portafogli per salvarle la vita. È bastata una carezza per innamorarsi di Pina. È bastata guardarla negli occhi per capire che la bestiola non poteva finire rinchiusa in un canile.

Il cuore grande di quegli agenti ha vinto.Pina oggi sta bene. È un cane poliziotto. Vive in caserma e va nelle scuole coinvolte nei progetti di educazione stradale.”È una storia meravigliosa- dice l’animalista Enrico Rizzi – Ringrazio gli uomini e le donne della Stradale di Trapani e la loro dirigente Adelaide Tedesco. Sono l’orgoglio del nostro …









