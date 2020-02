Incidente sulla A29 direzione Trapani: camion si schianta contro il muro di una galleria

Incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo: un furgone è finito contro il muro nella galleria di Isola delle Femmine.

L’ incidente è avvenuto ieri pomeriggio lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un furgone che trasportava elettrodomestici, per cause in fase di accertamento, è andato a sbattere mentre viaggiava nella corsia di sorpasso in direzione Trapani.

Sembrerebbe che il cassone in lamiera si sia incastrato in qualche sporgenza. I vigili del fuoco intervenuti tempestivamente hanno messo in sicurezza il mezzo e ripristinato la viabilità stradale.

Sul posto anche le pattuglie della polizia stradale e il personale dell’Anas. Non si registrano feriti.









