I film in uscita: Parasite e Sonic. Le recensioni

PARASITE di Bong Joon-ho “IL PRIMO MIGLIOR FILM AGLI OSCAR NON IN LINGUA INGLESE”

Vincitore di quattro premi Oscar, tra cui miglior film, Parasite passa alla storia come il primo film non in lingua inglese a vincere in questa categoria. Siamo in Sud Corea, e al centro della storia vi sono due famiglie, una decisamente povera, l’altra molto ricca. Il primo contatto tra le due famiglie avviene attraverso un terzo che inizierà una catena che si romperà in un modo tanto surreale quanto incredibile. Bong Joon- ho riesce a mantenere lo spettatore incollato sullo schermo per ben due ore senza stancarsi mai, non solo per le continue scene piene di adrenalina e suspense, ma perché proprio attraverso esse riesce a raccontare le diverse situazioni sociali da differenti punti di vista. Un film che porta lo spettatore spesso ad essere in contrasto con …









